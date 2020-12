EA анонсировала новую Mass Effect

Mass Effect / YouTube

Компания Electronic Arts анонсировала новую часть Mass Effect. Первый тизер опубликовали во время церемонии The Game Awards.

Первый трейлер продолжения серии был представлен EA на церемонии The Game Awards 2020. На видео показали неизвестную планету и обломки корабля с логотипом N7. Это номер программы, членом которой был командор Шепард — протагонист оригинальной трилогии Mass Effect.

В ролике не раскрываются подробности сюжета новой игры и ее персонажи. Дата выхода также не сообщается. Ранее стало известно, что разработчик серии BioWare выпустит ремастер первых трех частей Mass Effect весной 2021 года. Игры выйдут для консолей актуального и предыдущего поколений и для ПК.

Mass Effect — серия видеоигр в жанре action RPG. Их действие разворачивается в XXII веке. Первая часть игры вышла в ноябре 2007 года, последняя на данный момент — Mass Effect: Andromeda — появилась в марте 2017 года.

В ночь на 11 декабря состоялась церемония награждения The Game Awards 2020. Игрой года оказалась The Last of Us: Part 2, которая также победила в номинациях «Лучший геймдизайн», «Лучший сюжет» и «Лучший аудио-дизайн». По мнению зрителей, игрой года стала Ghost of Tsushima.