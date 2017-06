Сценарист двух частей Mass Effect поработает над новой игрой Bioware

Работавший над сценарием первых двух частей Mass Effect и оригинальной Star Wars: Knights of the Old Republic писатель Дрю Карпишин (Drew Karpyshyn) возобновил сотрудничество с компанией Bioware, сообщает Forbes.

Писатель принимает участие в написании сценария к новой игре под названием Anthem, которая была анонсирована в ходе игровой конференции E3 в Лос-Анджелесе.

Серия футуристических экшн-RPG Mass Effect выходила с 2007 по 2012 год. Карпишин работал над первыми двумя частями игры, а сценаристом третьей был Мак Уолтерс. В написании провалившейся игры Mass Effect: Andromeda писатель участия не принимал.

Anthem является многопользовательским шутером, наподобие Destiny и Tom Clancy's The Division. Она представляет собой новый IP, не связанный со старыми проектами студии. Дата релиза проекта остается неизвестной.