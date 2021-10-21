Майли Сайрус разделась в лесу для интервью с барабанщиком Metallica

Певица Майли Сайрус разделась в лесу на фотосессии журнала Interview

Американская певица Майли Сайрус разделась в лесу на фотосессии журнала Interview, для которого дала интервью барабанщику группы Metallica Ларсу Ульриху. Снимки артистка опубликовала в Instagram.

28-летняя певица рассказала, что съемки проходили на ее ферме в штате Теннесси. Сайрус снялась в фотосессии топлес.

В январе Майли Сайрус приняла участие в откровенной фотосессии в честь выхода ее нового альбома Plastic Hearts.

В дискографии Сайрус семь студийных альбомов. Она также исполнила главную роль в сериале «Ханна Монтана» и появилась в картинах «Стражи Галактики. Часть 2» и «Очень Мюрреевское Рождество».