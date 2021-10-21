Демарш делегатов из четырех стран во время речи Матвиенко попал на видео

Появились кадры выступления Матвиенко, во время которого делегаты покинули заседание

В сети появились кадры, сделанные во время выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко на заседании Европейской конференции председателей парламентов в Афинах. Делегаты из четырех стран — Эстонии, Латвии, Литвы и Польши — отказались слушать ее речь и покинули конференц-зал. Демарш можно увидеть на кадрах, которые опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

На видео попало начало выступления Матвиенко. Представители стран Прибалтики и Польши вышли из зала еще до того, как политик поприветствовала аудиторию.

О произошедшем сообщалось ранее 21 октября. Делегации четырех государств вернулись на свои места, когда выступление спикера Совета Федерации подошло к концу. Матвиенко заявила, что даже не заметила произошедшего.

Спикер приняла участие в открытии конференции, а также выступила на заседании с темой «Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги».