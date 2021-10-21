Пушков оценил отказ делегатов стран Балтии слушать речь Матвиенко

Сенатор Алексей Пушков назвал уход делегаций стран Балтии и Польши с выступления вице-спикера Совфеда Валентины Матвиенко в Афинах «явным фиаско». Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, «выглядело это бледно», так как почти все участники мероприятия остались в зале. В меньшинстве оказались делегаты стран Балтии и Польши, которые ушли с выступления.

Ранее стало известно, что делегаты из Эстонии, Латвии, Литвы и Польши отказались слушать речь Валентины Матвиенко на заседании Европейской конференции председателей парламентов в Афинах и покинули конференц-зал.

В свою очередь спикер Совфеда заявила, что даже не заметила этого. Если они это сделали демонстрационно, это подтверждает, что у данной категории руководителей отсутствует дипломатическая и политическая культура, отметила Матвиенко.