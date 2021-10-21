Попавшая под обстрел 11-летняя девочка из Донецка рассказала о своем спасении

Артиллерийский обстрел западных окраин Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался рано утром, и находившая в жилом доме, куда попал один из снарядов, семья только чудом смогла спастись. Об этом рассказала выжившая после взрыва 11-летняя девочка Ева, ее рассказ публикует Telegram-канал «Донбасс решает».

По словам ребенка, в помещении на момент взрыва находился мужчина, двое его детей и подруга сына. Они проснулись только когда снаряд попал прямо в здание, получили контузию, но успели спасти свои жизни. У самого здания под огнем разрушились стены и частично обвалилась крыша. Судя по повреждениям, которые видны на записи, восстановить его уже не получится.

«Когда искала кроссовки, чтобы выйти на улицу, мне очень плохо стало, как туман стоял и очень ужасно пахло. Из-за этого мне стало плохо. И плюс еще у меня текла кровь из раны на голове», — рассказала Ева.

Ранее Следственный комитет России возбудил по факту данного инцидента уголовное дело о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенного вооружения (часть 1 статьи 356 УК РФ). Следователи отметили, что при обстреле, помимо мирных жителей, пострадала городская инфраструктура и близлежащие дома, частично оказался разрушен газопровод.