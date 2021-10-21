Зеленский призвал украинцев объединиться на фоне обострения в Донбассе

Вопреки договоренностям о перемирии и прекращении огня, ситуация с безопасностью в Донбассе за последний год серьезно ухудшилась и продолжает обостряться с каждым днем. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы страны, пишет «Интерфакс-Украина».

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Глава государства не привел конкретные примеры эскалации обстановки в регионе, однако призвал украинскую армию быть готовой к любому развитию событий, несмотря на продолжение мирных переговоров. «Важно быть сплоченными, ведь в разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все!» — сказал Зеленский.

Он добавил, что пограничные войска в скором времени столкнутся с новыми вызовами на рубежах страны, и указал на необходимость скорейшей трансформации этого вида Вооруженных сил. «Не реформируя наше войско, мы не сможем противостоять коварному врагу», — добавил украинский лидер.

Ранее спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу и советник главы офиса президента страны Алексей Арестович заявил, что Украина уже сейчас полностью готова к вступлению в НАТО. Он подчеркнул, что Украина идет в альянс не как «проситель с протянутой рукой», но «огромная сила». Он рассказал, что Украина могла бы стать четвертой страной по военной мощи в союзе, превосходя большинство других государств военного блока.