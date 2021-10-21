Россиянин незаконно проник в Чернобыль ради экстрима и был задержан украинцами

На Украине задержали российского туриста, который незаконно попал в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Такая информация появилась на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что 24-летний житель Подмосковья проник на закрытую территорию ради экстремального туризма, минуя пункты контроля. Молодого человека обнаружили пограничники во время патрулирования зоны отчуждения.
По данным ведомства, в отношении россиянина составлен протокол по статье 46-1 КоАп («Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению»). Путешественнику грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Также туристу могут сократить срок пребывания на территории Украины. Как отметили работники Госпогранслужбы, нелегальный туризм в зоне отчуждения запрещен.
Ранее в октябре американские пограничники заподозрили российского предпринимателя в незаконном въезде в США и продержали его в изоляторе больше суток. Так, 44-летний Александр из Москвы прилетел в Лос-Анджелес по туристической визе. Однако таможенники решили провести дополнительную проверку, заметив в паспорте штамп с прошлого путешествия.