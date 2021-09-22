Летевшего из Москвы россиянина задержали с полным чемоданом черной икры

МВД: в Волгограде задержали москвича, который провез в чемодане 15 литров черной икры

В аэропорту Волгограда полиция задержала россиянина, который попытался незаконно провезти чемодан, полный черной икры. Такая информация появилась на сайте Главного управления МВД России по Волгоградской области.

В ведомстве заявили, что 40-летний мужчина прилетел из Москвы с целью незаконного сбыта икры — его задержали оперативники на выходе из здания авиагавани. В ходе досмотра в его дорожном чемодане обнаружили 30 пластиковых контейнеров емкостью по 0,5 литра — всего в багаже было 15 литров продукции.

По предварительным данным, осетровую икру добыли браконьеры в Хабаровском крае. По словам специалистов-ихтиологов, это икра амурского осетра, который является особо ценным видом, занесенным в Красную книгу.

Ранее в сентябре в московском аэропорту Шереметьево задержали 21-летнюю россиянку, которая незаконно провезла через границу украшения на сумму 3,5 миллиона рублей. С собой у нее были дорогостоящие часы швейцарского бренда Rolex, солнцезащитные очки от Jimmy Choo, а также золотые часы и подвеска люксовой марки Bvlgari.