46-летняя актриса удивила фанатов молодостью на снимках в бикини

Актриса Ева Лонгория снялась в купальнике на отдыхе в Мексике и восхитила фанатов

Американская актриса Ева Лонгория снялась в купальном костюме и восхитила поклонников своим внешним видом. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 46-летнюю знаменитость во время отдыха в Мексике вместе с двухлетним сыном Сантьяго Энрике Бастоном. На кадрах она одета в белое бикини с голубым узорчатым принтом бренда Melissa Odabash стоимостью 216 фунтов стерлингов (21 тысяча рублей). Ее образ дополнили солнцезащитные очки. Волосы звезды распущены, а на ее лице отсутствует макияж.

Фанаты восхитились молодостью Лонгории в комментариях под размещенными изображениями. «Шикарное тело! Видно, что заботится о себе», «Молодец! Отлично сохранилась за годы», «Великолепная! Очень красивая женщина!», «Я восхищаюсь вашим спортивным телом, Ева!», «Я удивлена! Она молода не по годам!» — писали они.

В сентябре сбросившая 30 килограммов актриса снялась в купальнике и взволновала поклонников. На опубликованном в сети черно-белом кадре 41-летняя Ребел Уилсон запечатлена по пояс в воде с распущенными волосами в черном слитном купальнике с декольте. Образ Уилсон дополнили солнцезащитные очки. Автором снимка стала американская фотохудожница Лори Бейли.