Экономика
 
Последние новости
В России запретили продажу десятков моделей смартфонов Samsung
Жители Москвы массово пожаловались на предлагающего девочкам конфеты мужчину 
Москвичи бросились скупать жилье в новостройках
В США оценили модернизацию российского Т-90М
Азмун высказался об отказе Дзюбы играть за сборную России
Россия пригрозила последствиями НАТО в случае членства Украины в альянсе
Раскрыт скандал с увольнением Руби Роуз из «Бэтвумен»
Россиянин задушил подругу, извинился перед ее родителями и покончил с собой
Тренер убившего медведя ножом боксера объяснил случившееся
Новости партнеров

Банки не научились распознавать россиян удаленно

РБК: банки просят ЦБ отложить срок применения закона об обслуживании при помощи биометрии
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Отечественные банки не смогли вовремя научиться удаленно распознавать россиян и частично перевести обслуживание в режим без посещения офисов, пишет РБК. Кредитные организации попросили Центробанк (ЦБ) отложить применение закона о дистанционном обслуживании при помощи биометрии.

Новые положения закона о противодействии отмыванию денег должны были вступить в силу с января 2022 года. Согласно им, клиентам должна предоставляться возможность дистанционного открытия вкладов и счетов, а также выдачи кредитов посредством Единой биометрической системы (ЕБС).

Ассоциация банков России (АБР) попросила регулятор перенести срок вступления новых правил на год — до 1 января 2023 года. До этого времени к фактическим нарушителям новых требований предлагается не применять санкции, в числе которых штрафы и ограничения на определенные операции.

Кроме того, АБР просит разрешить банкам выбирать только один канал, через который они будут дистанционно обслуживать клиентов, — сайт или мобильное приложение. В нынешнем виде закона оба способа предусмотрены в качестве обязательных.

Впервые ЕБС была запущена в 2018 году. Тогда ЦБ обязал банки подключиться к ней к началу 2019-го. Предполагалось, что клиенты смогут сдать образцы биометрии (голос и изображение лица) для дальнейшего перевода обслуживания в дистанционный формат. Однако в дальнейшем требования не были выполнены, в результате чего ЦБ допустил снижение количества отделений, где доступна новая функция, до 80 процентов. На данный момент к ЕБС подключены всего 218 банков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России задумали ввести новое условие для выдачи кредитов гражданам
Названы популярные у россиян суммы кредита
Мошенники ограбили банк с помощью голоса директора
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 июля

Искусственное мясо захватывает мир.

Почему Россия оказалась к этому не готова?
23:0319 октября

Раскрыты подробности обысков в доме родственников Дерипаски в Вашингтоне

22:3519 октября

В Германии серьезно подорожает пиво

21:5419 октября

Обыски в домах семьи Дерипаски связали с уголовным делом

Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
21:1919 октября

Ведущие эксперты выступят на конференции по искусственному интеллекту AI Journey

21:1119 октября

Вице-премьер заявил об отмене экономического форума в Ялте из-за коронавируса

18:4420 октября

Участники «Спортлото» в новейшей истории выиграли более 60 миллиардов рублей

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
20:3419 октября

Германии поставили дедлайн по «Северному потоку-2»

20:4019 октября

В Москве пройдет 31-й фестиваль Red Apple 2021

20:1719 октября

Оценено влияние дополнительных выходных на экономику России

Россия
«Люди просто выживали»
Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
Противовирусный экспресс.
В 10 московских школах появилась возможность по экспресс-тестированию на COVID-19
«Мужское государство» признали экстремистским в России.
Как члены движения травили женщин и проиграли войну с брендами?
«Он будет терзать человечество»
Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
В Китае предсказали повышение налогов для богатых
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Названо преимущество криптовалюты над золотом
Точка притяжения.
Реставрация вдохнет новую жизнь в здание Центрального телеграфа
Сечин призвал Индию к сотрудничеству по всей цепочке создания стоимости
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Партнерский материал
За свои деньги.
Чем хороши новые ноутбуки MagicBook от Honor?
Все материалы
Силовые структуры
Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк отправили в колонию на три месяца
Расследование дела о похищенной недвижимости в Москве завершено
Банде налетчиков из ФСБ запросили большие тюремные сроки
«На воле будет сложнее, чем в тюрьме»
Самый авторитетный вор в законе вышел на свободу. Как его встретит преступный мир?
Организовавшую подпольное казино россиянку приговорили к трем годам тюрьмы
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
В работе Instagram произошел сбой
Facebook назначили многомиллионный штраф
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
Сообщение о смерти 20 пациентов из-за отключения ИВЛ оказалось недостоверным
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Собчак раскрыла подробности допроса в Сочи
Бремя денег.
Крупнейшие соцсети мира зарабатывают на людях миллиарды. Почему они не защищают от ненависти и убийств?
Все материалы
Ценности
Стилисты перечислили вновь вернувшиеся в моду тренды из 2000-х
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Голливудский актер обругал Гарри Стайлса за фото в платье на обложке Vogue
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Эмма Уотсон посетила ковровую дорожку впервые за два года и подверглась критике
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Дочь Анджелины Джоли появилась на ковровой дорожке в старом платье матери
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Дизайн нового Range Rover рассекретили за неделю до премьеры
Тяжеловесы: рассматриваем конкурентов нового Lexus LX
Внедорожники, которые не дадут японскому вездеходу спать спокойно
Land Rover показал первую фотографию нового Range Rover
Автомобили, которых вы не ожидали от Peugeot
Победитель Indianapolis 500, первый кабриолет с жесткой крышей и другие
Дилеры Lada рассказали о «катастрофическом» дефиците запчастей
Победы Баварии: эпохальные модели BMW
Однодверный компакт, великолепные родстеры, первый электрокар и другие машины
Представлен новый Honda Civic Si
Все материалы
Среда обитания
В Москве начали проводить кастинги для арендаторов квартир
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Угольный гигант проспонсирует борьбу с изменением климата
Названы районы Москвы с самым заметным ростом цен на новостройки
Алена Водонаева решила купить квартиру для кота
Со счастливым концом.
Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
«Переполняет чувство гордости»:
как в России зарождалось театральное искусство и появился первый театр
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы