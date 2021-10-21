Банки не научились распознавать россиян удаленно

Отечественные банки не смогли вовремя научиться удаленно распознавать россиян и частично перевести обслуживание в режим без посещения офисов, пишет РБК. Кредитные организации попросили Центробанк (ЦБ) отложить применение закона о дистанционном обслуживании при помощи биометрии.

Новые положения закона о противодействии отмыванию денег должны были вступить в силу с января 2022 года. Согласно им, клиентам должна предоставляться возможность дистанционного открытия вкладов и счетов, а также выдачи кредитов посредством Единой биометрической системы (ЕБС).

Ассоциация банков России (АБР) попросила регулятор перенести срок вступления новых правил на год — до 1 января 2023 года. До этого времени к фактическим нарушителям новых требований предлагается не применять санкции, в числе которых штрафы и ограничения на определенные операции.

Кроме того, АБР просит разрешить банкам выбирать только один канал, через который они будут дистанционно обслуживать клиентов, — сайт или мобильное приложение. В нынешнем виде закона оба способа предусмотрены в качестве обязательных.

Впервые ЕБС была запущена в 2018 году. Тогда ЦБ обязал банки подключиться к ней к началу 2019-го. Предполагалось, что клиенты смогут сдать образцы биометрии (голос и изображение лица) для дальнейшего перевода обслуживания в дистанционный формат. Однако в дальнейшем требования не были выполнены, в результате чего ЦБ допустил снижение количества отделений, где доступна новая функция, до 80 процентов. На данный момент к ЕБС подключены всего 218 банков.

