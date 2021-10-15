Мошенники ограбили банк с помощью голоса директора

В ОАЭ мошенники украли у банка 35 миллионов долларов при помощи технологии подмены голоса. Как сообщает Forbes, преступление произошло в 2020 году, но подробности стали известны лишь сейчас.

Преступники использовали технологию клонирования — дипфейк или дипвойс голоса. Злоумышленники позвонили управляющему банка. Голосом директора они попросили одобрить переводы денег на сумму 35 миллионов долларов, заявив, что средства нужны для крупной покупки. Для того чтобы убедить управляющего, преступники отправили электронные письма от имени юриста Мартина Зелнера из США и директора банка, в которых подтверждалась сделка и размер суммы. Управляющий банка посчитал, что все законно, и перевел деньги. Считается, что в преступной схеме участвовало не менее 17 человек. Украденные средства мошенники отправили на банковские счета по всему миру.

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Использование дипвойса в ограблении в ОАЭ произошло не впервые. В 2019 году преступники также при помощи технологии клонирования голоса пытались выдать себя за генерального директора британской энергетической компании, чтобы украсть 240 тысяч долларов. «Аудио- и визуальные дипфейки представляют собой захватывающее развитие технологий XXI века, но они также потенциально невероятно опасны, представляя огромную угрозу для данных, денег и бизнеса», — заявил эксперт по кибербезопасности компании ESET, которая занимается разработкой антивирусного программного обеспечения и решений в области компьютерной безопасности, Джейк Мур. Он опасается, что злоумышленники с помощью возможностей искусственного интеллекта будут манипулировать людьми, которые даже не подозревают о существовании таких технологий.

Подобная схема преступления использовалась в России. Мошенники распространяли в соцсетях видео с якобы создателем банка «Тинькофф» Олегом Тиньковым, где он обещает подарить 50 процентов бонусов при открытии инвестиционного счета. Реальной целью видео было получение данных жертв. Видео сделано с использованием дипфейка — технологии создания изображения с помощью нейросети.

В России из-за развития технологий и цифровизации зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил создать киберсиловиков, киберсудей и киберследователей для борьбы с преступлениями в интернете. Он отметил, что зачастую появляющиеся новые угрозы для общества опережают законодательство и правоприменительную практику. По мнению политика, подобные подразделения помогут создать условия, при которых кибермошенничество будет не только опасно и невыгодно, но и позорно. Еще в декабре 2020 года глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о создании киберполиции. По его словам, за период пандемии уровень общей преступности оставался стабильным, но резко выросло количество преступлений в интернете.