Британию охватит эпидемия устойчивых к ядам блох

Жаркое лето и дождливая теплая осень создали идеальные условия для размножения в Британии блох. Об этом заявил специалист по уходу за домашними животными в компании Bob Martin Крис Сократос, передает The Sun.

Эксперт предупредил британцев, что страну охватит самая страшная за последние годы эпидемия кровососущих, устойчивых к ядам и порошкам. «Если объединить хорошую погоду [для распространения паразитов] с тысячами потенциально новых или неопытных владельцев домашних животных, которые завели их во время пандемии, мы можем столкнуться с одним из худших сезонов блох и клещей за многие годы», — указал Сократос.

Специалист рассказал об опасностях, которые несут блохи для жизни человека. «В редких случаях укусы клещей могут вызвать болезнь Лайма у людей, потенциально опасную для жизни инфекцию, и, помимо зуда и боли, укусы блох могут также передавать другие вредные заболевания», — заявил он.

Сократос дал рекомендации владельцам животных принимать меры по профилактике и лечению. «Лучший способ справиться с ними — это в первую очередь не дать им проникнуть в наши дома», — заключил специалист.

Ранее российский иммунолог, специалист по инфекционным заболеваниям Владислав Жемчугов рассказал, что изменения климата влияют на ареал обитания животных, что может провоцировать вспышки чумы, которую переносят блохи. Носителями этой болезни являются сурки, суслики, и другие грызуны, которые могут жить недалеко от обжитых человеком мест. «Если рядом юрта или дом человека, то заболевание через укус блохи может перейти с грызунов на человека», — объяснил специалист.