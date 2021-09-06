Красная армия помешала Японии создать «идеальное» биооружие

Разгром Квантунской армии силами Красной армии в августе 1945 года помешал Японии создать «идеальное» биооружие — работа над бомбами с чумными микробами не завершилась. Об этом заявил военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра Министерства обороны России, полковник в отставке Михаил Супотницкий, передает РИА Новости.

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В ходе выступления на международном форуме «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» военный микробиолог отметил, что с 1930-х годов японские военные использовали возбудители чумы в качестве основы для разработки бактериологического оружия.

Целью японских ученых было создание эпидемической цепочки распространения чумы. Это позволило бы бактерии, вызывающей легочную чуму, распространяться самостоятельно. Супотницкий подчеркнул, что летальный исход при этом заболевании стопроцентный.

По его словам, специальные бактериологические боеприпасы были разработаны Японией уже к концу Второй мировой войны. Речь шла о бомбах, которые взрывались на определенной высоте, исходя из рельефа местности. Это обеспечивало максимальный радиус поражения.

Организатор японской программы по созданию бактериологического оружия Сиро Исии предложил использовать блох в качестве разносчиков чумы среди людей. Его идея заключалась в уравнивании шансов бедной природными ресурсами Японии в борьбе с индустриально развитыми странами посредством нового оружия. Под руководством Исии разработкой оружия занимались специалисты отряда 731 из состава Квантунской армии.

Исии создал специальную бактериологическую бомбу. Боеприпас представлял собой керамический корпус, содержащий чумных блох. Подрыв на высоте в 50-100 метров над поверхностью земли позволял максимально широко разнести переносчиков бактерий.

Помимо отряда 731, над бактериологическим оружием работало подразделение под номером 100. Японские микробиологи вели опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, тифа и другими микробами. Большинство подопытных умирали, а органы еще живых людей исследовали на предмет распространения инфекции по организму.

8 августа 1945 года СССР, обладая доказательствами разработки Японией бактериологического оружия, объявил Японии войну. Стремительный разгром Квантунской группировки войск предопределил безоговорочную капитуляцию Японии — 2 сентября 1945 года был подписан Акт о капитуляции.

Хабаровский процесс, который провели 25-30 декабря 1949 года, позволил осудить ряд японских военных преступников, работавших над бактериологическим оружием. Это дополнило результаты Международного военного трибунала для Дальнего Востока, проходившего в 1946-1948 годах. Тогда японские преступления перед человечеством не разглашались, что позволило ключевым разработчикам бактериологического оружия скрыться. В частности, Сиро Исии после американского плена продолжил свои разработки в Японии и США.

В конце августа стало известно о рассекречивании Федеральной службой безопасности (ФСБ) документов об испытаниях спецслужбами Японии биооружия на гражданах СССР. В 1945 году военнопленных из СССР отправили в отряд 731, где японские микробиологи работали над бактериологическим оружием.