Умер бывший участник ДДТ Дмитрий Галицкий

Умер российский музыкант, бывший участник рок-группы ДДТ Дмитрий Галицкий. Об этом пишут в одном из фан-сообществ в соцсети «ВКонтакте» «ДДТ клуб».

Мужчина скончался в возрасте 65 лет в четверг, 21 октября. Дата и место похорон пока не сообщаются.

Директор московского театра песни «Синяя Птица» Александр Зуборев заявил в интервью для «Пятого канала», что смерть артиста наступила в результате приступа, вызванного заболеванием поджелудочной железы. Зуборев подчеркнул, что этот же день от коронавируса умер коллега музыканта, барабанщик Сергей Криницын.

Дмитрий Галицкий родился 4 января 1956 года. Он был бессменным клавишником ВИА «Синяя птица», участником которого он стал в 1978 году. Галицкий также сотрудничал с такими группами, как «Саквояж» и ДДТ.

Ранее стало известно о кончине народного артиста России, композитора Владимира Михайлова. Ему было 79 лет. Мужчина скончался в своей квартире в Москве.