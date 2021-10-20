Умер народный артист России Владимир Михайлов

Народный артист России, композитор Владимир Михайлов скончался в Москве в 79 лет

Народный артист России, композитор Владимир Михайлов умер в Москве. Об этом в среду, 20 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Музыканту было 79 лет. По предварительной версии, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Артист скончался в своей квартире на улице Каретный Ряд.

Владимир Михайлов служил главным дирижером Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Он также написал музыку к нескольким цирковым спектаклям и кинофильмам.

16 октября стало известно о смерти народного артиста России Бориса Ташкентского, актера и режиссера театра «Ромэн». Ему было 84 года.