Умер народный артист России Владимир Михайлов

Народный артист России, композитор Владимир Михайлов умер в Москве. Об этом в среду, 20 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
Музыканту было 79 лет. По предварительной версии, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Артист скончался в своей квартире на улице Каретный Ряд.
Владимир Михайлов служил главным дирижером Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Он также написал музыку к нескольким цирковым спектаклям и кинофильмам.
16 октября стало известно о смерти народного артиста России Бориса Ташкентского, актера и режиссера театра «Ромэн». Ему было 84 года.