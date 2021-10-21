«Ералаш» потребовал от вдовы Грачевского 18,5 миллиона рублей долга

Компании «Ералаш» и «Продюсерский центр Ералаш» подали в отношении вдовы создателя киножурнала Бориса Грачевского Екатерины Белоцерковской иски о взыскании задолженности в размере 18,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Starhit.

«Остались невыплаченные суммы, которые истец и хочет взыскать. Речь идет о 18,5 миллиона рублей, включая основной долг и проценты», — прокомментировали иски в Мещанском суде.

Адвокат Белоцерковской заявил, что у вдовы Грачевского нет возможности выплатить долг: «Деньги, вероятно, брал взаймы Грачевский, а требуют теперь с его близких. Средств у Екатерины сейчас почти нет, она не работает, друзья Бориса Юрьевича ей финансово помогают. Сбережения, которые были, давно потрачены. Вступить в наследство тоже никак не может, пока идут суды».

Отмечается, что нынешним директором «Ералаша» выступает друг Грачевского Аркадий Григорян.

В июле Белоцерковская заявила, что первая жена его покойного мужа, с которой он развелся более 12 лет назад, подала в суд ради наследства режиссера. Ранее Белоцерковская подала в суд на кинопродюсера Аркадия Григоряна, она обвинила его в подделке подписей, чтобы завладеть половиной наследства ее покойного мужа.

Борис Грачевский умер от осложнений после коронавируса в январе, ему было 72 года.