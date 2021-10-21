Историк прокомментировал переименование Великой Отечественной войны на Украине

Историк Буранов: ни для кого Великая Отечественная война не может называться никак иначе

Военный историк, эксперт РВИО Никита Буранов прокомментировал переименование Великой Отечественной войны на Украине в разговоре с телеканалом РЕН ТВ.

«Ни для кого, включая украинцев на постсоветском пространстве, такое событие колоссальное по своей значимости, как Великая Отечественная война, не может называться никак иначе», — заявил Буранов. Он назвал свидетелями этого «семьи людей, которые в настоящий момент продолжают жить и на Украине, и в России, и в других постсоветских республиках».

Ране власти Украины предложили отказаться от названия Великая Отечественная война. Авторы, в частности, призывают называть ее Второй мировой или советско-немецкой войной.

СНБО Украины разработал специальный «антиоккупационный глоссарий», который рекомендовал к использованию украинскими чиновниками, дипломатами и журналистами. В частности, в документе указано, что вместо «на Украине» следует писать «в Украине», а вместо «в Донбассе» следует говорить «на Донбассе». Воссоединение России и Крыма рекомендуется именовать «российским вторжением в Крым» или «временной оккупацией Россией Крыма».

