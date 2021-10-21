В Индии более миллиарда человек привились от коронавируса

Глава Минздрава Индии Мандавия: в стране вакцинировали от COVID-19 более миллиарда человек

Более миллиарда человек в Индии привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Мансух Мандавия в своем Twitter-аккаунте.

«Поздравляем Индию!», — написал он в комментарии к изображению карты Индии с данными о вакцинированном населении. Глава Минздрава отметил, что достижение подобного результата стало возможно благодаря умелому руководству премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Ранее сообщалось, что в Китае полностью вакцинировали от коронавируса более миллиарда человек, что составляет 70 процентов населения страны. В Национальной комиссии здравоохранения КНР отмечают, что в стране также полностью привились более 95 миллионов человек в возрасте от 12 до 17 лет, и 200 миллионов пожилых людей старше 60 лет.