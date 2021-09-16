Китай полностью вакцинировал более миллиарда человек

В КНР более миллиарда человек прошли полную вакцинацию от COVID-19

В Китае полностью вакцинировали от коронавируса более миллиарда человек, что составляет 70 процентов населения страны. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.

В комиссии отмечают, что в Китае также полностью привились более 95 миллионов человек в возрасте от 12 до 17 лет, и 200 миллионов пожилых людей старше 60 лет.

По состоянию на 15 сентября в стране было сделано 2,16 миллиарда прививок от COVID-19.

В августе число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило пять миллиардов. Около половины из них приходится на две страны — Китай и Индию. Отмечается, что при этом определить, сколько людей завершили вакцинацию от COVID-19, не представляется возможным.