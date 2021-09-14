Китай начнет добывать медь в Афганистане после стабилизации обстановки

Нестабильная политическая и военная обстановка не позволяет Китаю начать разработку медного рудника на востоке Афганистана. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о китайской корпорации Jiangxi Copper, которая еще в 2007 году выиграла тендер на добычу меди в месторождении Айнак провинции Логар. Генеральный директор компании Чжэн Гаоцин на онлайн-брифинге заявил, что работы по строительству соответствующей инфраструктуры для добычи начнутся, как только ситуация в Афганистане стабилизируется.

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Сейчас компания продолжает пристально наблюдать за развитием событий в Афганистане. 13 сентября стало известно о планах Пекина выделить народу Афганистана гуманитарную помощь на 31 миллион долларов, а также партию вакцин против COVID-19 на три миллиона доз. Также Китай призвал международное сообщество оказывать содействие движению «Талибан» (запрещено в России) в борьбе с терроризмом.

8 сентября представитель талибов рассказал, что их организация разорвала отношения с уйгурскими террористами ради налаживания отношений с Пекином. Однако в «Талибане» отказались отвечать, будут ли они выдавать уйгуров, если такой запрос поступит от Китая.

3 сентября пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахид назвал КНР главным иностранным партнером боевиков. Представитель «Талибана» отметил готовность китайского правительства инвестировать в развитие Афганистана. Он также выразил надежду, что Пекин поддержит восстановление афганской горнодобывающей промышленности.