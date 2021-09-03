«Талибан» назвал своего главного партнера

Движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) считает Китай своим главным иностранным партнером. Об этом рассказал представитель организации Забиулла Муджахид, его слова передает «Интерфакс».

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«Китай (...) представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну», — заявил пресс-секретарь талибов. По его словам, КНР также посодействует боевикам в реконструкции Афганистана после войны.

Террорист положительно отозвался об экономическом проекте Китая «Один пояс, один путь», отметив, что таким образом Пекин возрождает «древний Шелковый путь». Муджахид сказал, что талибы рассчитывают на помощь Пекина в восстановлении афганской горнодобывающей промышленности.

Отдельно он выделил медные рудники Афганистана, которые «благодаря китайцам, могут быть возвращены в производство и модернизированы». В заключение Муджахид назвал Китайскую Республику пропуском для Кабула «на все рынки мира».

Ранее в «Талибане» уже заявляли о будущем сотрудничестве с Китаем, а также о желании включить в процесс восстановления страны Турцию. Талибы подчеркивали, что хотят получить помощь от Анкары в развитии целого ряда сфер: здравоохранения, образования, экономики, строительства и энергетики.