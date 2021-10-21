Женщины полюбили частично оголяющие бедра джинсы популярного бренда

Покупательницы полюбили частично оголяющие бедра джинсы, представленные в ассортименте популярного бренда одежды Shein. На соответствующие заявления обратили внимание журналисты Daily Mail.

Речь идет о голубых джинсах в ковбойском стиле, которые состоят из двух частей: мини-шорт на высокой талии и вшитых в пояс штанин, которые симметрично оголяют внутреннюю часть бедер. Их стоимость на сайте марки составляет 23 доллара с учетом скидки. На размещенном в интернет-магазине фото модель позирует в таких джинсах, сочетая их с кроп-топом из денима и босоножками на каблуках.

В разделе отзывов женщины поделились впечатлениями после покупки этого товара. «Я купила их из чистого любопытства, думая, что верну их обратно, но они мне понравились! Очень дерзкие джинсы», «Я получила так много комплиментов, когда надела эти джинсы! Это отличная покупка!», «Мои новые любимые штаны», «Они отлично сидят и придают уверенность в себе», — высказывались они.

В августе голубые джинсы популярного бренда Fashion Nova с разрезами на ягодицах вызвали недоумение в сети. На сайте марки данная вещь представлена также в черном цвете, а ее стоимость составляет 21 доллар.