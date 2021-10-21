Алеся Кафельникова показала фото в белье и взволновала фанатов

22-летняя Алеся Кафельникова снялась в корсетном кружевном белье с винным бокалом в руке

Российская модель Алеся Кафельникова показала новое фото в откровенном образе и взволновала поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 22-летняя знаменитость запечатлена в корсетном кружевном комплекте нижнего белья черного цвета. Образ знаменитости дополнили полупрозрачные перчатки, чулки, прикрепленные к специальному поясу, а также широкий блестящий чокер. Кафельникова снялась с винным бокалом в руке.

«Пью твою кровь», — подписала она пост, который набрал больше 31 тысячи лайков. Фанаты оценили внешний вид манекенщицы в комментариях под фото. «Это потрясающе красиво», «Вау. Это твоя самая крутая фотка», «Реально после свадьбы и родов похорошела, как никогда! Засияла!», «Сексуальная мамочка», «Ты чертовски горяча», — высказывались они.

В сентябре Алеся Кафельникова раскрыла правду об изменениях тела после родов. На последних неделях беременности у манекенщицы появились растяжки на груди. Кроме того, по ее словам, после родов неровностей на коже стало больше.