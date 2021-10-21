Кличко рассказал о первой за год встрече с Зеленским

Мэр Киева Кличко рассказал, что впервые за год встретился с президентом Украины Зеленским

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что впервые за этот год провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью изданию ZN.ua.

По его словам, встреча состоялась 19 октября в здании офиса главы государства. Кличко также рассказал, что долго обсуждал с Зеленским проблемы столицы.

В последние несколько месяцев в структурах киевской мэрии проходили обыски. Кличко не раз заявлял, что в офисе президента страны Владимира Зеленского его считают главным конкурентом, а потому пытаются испортить репутацию и назначить в столичную администрацию «залетного ставленника».

При этом на вопрос о президентских амбициях мэр Киева ответил, что не боится вызовов, но пока «рано загадывать». «Нужно будет? Я не боюсь таких вызовов. Нужно ли мне это как Виталию Кличко? У меня очень большие сомнения. Но если нужно будет Украине, политической ситуации, поживем — увидим», — сказал он.