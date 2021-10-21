Москва ответила на обвинения Киева в запоздалой реакции на задержание Косяка

Посольство России заявило, что направляло в МИД Украины ноты о задержании Косяка

Москва ответила на обвинения Киева в запоздалой реакции на задержание российского гражданина, представителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Косяка. Комментарий опубликовало посольство РФ на Украине.

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В комментарии говорится, что арест Косяка был противоправным и вероломным, а заявления Киева расходятся с действительностью. Посольство утверждает, что дважды направляло в украинский МИД ноту с просьбой подтвердить информацию о задержании россиянина и соблюдать Консульскую конвенцию.

«К сожалению, оба наши обращения до настоящего времени не удостоились внимания украинской стороны», — отмечают российские дипломаты.

Посольство призывает обеспечить доступ консула к задержанному. «Рекомендовали бы также украинскому МИД своевременно знакомиться с направляемыми нами в его адрес документами», — сказано в комментарии.

Косяк был задержан 13 октября. ЛНР заявила, что он является наблюдателем в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Украина утверждает, что он под видом разминирования снимал на камеру позиции, от которых отошли украинские войска, тем самым нарушив режим прекращения огня.

В Киеве отметили, что Россия отреагировала на произошедшее «только на шестой день», что «ярко демонстрирует» ее отношение к людям с российскими паспортами. «Надеемся, что жители Донбасса, которым РФ незаконно навязала свое гражданство, наконец, поймут: они не интересуют Москву», — отметил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.