ЛНР рассказала о втором задержанном Украиной наблюдателе

ЛНР заявила, что вместе с Косяком был задержан еще один наблюдатель

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) рассказали, что 13 октября вместе с гражданином России Андреем Косяком украинскими войсками был задержан еще один наблюдатель. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

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В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что после задержания их сотрудника Косяка обращались к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Наблюдатели Миссии спустя один час [после задержания] прибыли в район проведения работ и, проехав непосредственно к месту происшествия, оказали содействие в возвращении второго наблюдателя СЦКК в безопасное место», — сказано в сообщении.

ЛНР утверждает, что миссия ОБСЕ замалчивает обстоятельства инцидента.

МИД Украины ранее заявил, что Косяк был задержан, когда под видом разминирования снимал на камеру позиции, от которых отошли украинские войска. Тем самым он нарушил режим прекращения огня, запрещающий проводить разведывательные и диверсионные операции, подчеркнули в Киеве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Украины вероломными и провокационными.