Украина поздравила Россию с «мужественным шагом»

Киев заявил, что Россия официально признала участие своих граждан в конфликте в Донбассе

Украина заявила, что Министерство иностранных дел России официально признало участие своих граждан в конфликте в Донбассе. Об этом говорится на странице Facebook украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

По мнению Киева, признание заключается в том, что МИД России назвал гражданином РФ задержанного представителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Косяка и потребовал обеспечить к нему доступ консульских работников.

«Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно», — заявила украинская делегация.

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Киев пожелал российской дипломатии «сил и вдохновения» взять «следующий барьер» — официально признать «полную ответственность руководства РФ за развязывание и продолжение» конфликта.

«Еще раз приветствуем российский МИД и поддерживаем его руководство в смелых шагах в пользу прекращения российской военной агрессии против Украины. Держитесь, мы знаем, как вам сейчас непросто», — заключили в украинской делегации.

Косяк был задержан 13 октября. Киев утверждает, что он нарушил перемирие, снимая на камеру позиции, от которых отошли украинские войска.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание вероломным и провокационным. «Украинская сторона сообщила в СМИ о наличии у А.В. Косяка гражданства России. Несмотря на это, никаких уведомлений о произошедшем в российские дипломатические и консульские учреждения не поступало», — подчеркнула она и пообещала, что Москва продолжит «добиваться соблюдения законных прав российского гражданина».