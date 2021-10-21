В Белгороде возле Пушкинской библиотеки установили скульптуру «Кот ученый»

В Белгороде установили скульптуру «Кот ученый» весом в полтонны. Сказочный персонаж украсил сквер возле Пушкинской библиотеки, сообщается на сайте правительства региона.

Там уточнили, что скульптуру создали в Смоленской области. На ней кот сидит под деревом и читает сказки.

Кроме того, в сквере обустроили пешеходные дорожки, смонтировали наружное освещение, выполнили озеленение, а также установили скамейки и урны.

Ранее в Миассе выставили на продажу 11-метровую голову богатыря Святогора из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Речь идет о части парка «Сказка Пушкина» — доме, построенном 57-летним Рамисом Себгатулиным. Он увлекся плетением из ивы и купил землю для плантации. Затем мужчина решил вырыть там пруд, чтобы залить каток, и задумал построить у воды большое круглое здание.