Россиянин выставил на продажу голову из поэмы Пушкина

Житель Миасса выставил на продажу дом в виде головы Святогора из поэмы Пушкина

В Миассе выставили на продажу 11-метровую голову богатыря Святогора из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Речь идет о части парка «Сказка Пушкина» — доме, построенном 57-летним Рамисом Себгатулиным. Он увлекся плетением из ивы и купил землю для плантации. Затем мужчина решил вырыть там пруд, чтобы залить каток, и задумал построить у воды большое круглое здание.

В итоге дом получился в виде головы Святогора. Внутри постройки хранится десятитомник сказок Пушкина, а на стенах изображены сцены из произведений поэта. Себгатулин выставил здание на авито и пытается продать за 10 миллионов рублей.

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