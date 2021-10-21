Пострадавший от полицейского американец подал иск на 26 миллионов долларов

Исайя Браун (Isiah Brown), в которого сотрудник полиции выстрелил восемь раз в апреле этого года, подал иск к полиции на 26 миллионов долларов. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел 21 апреля в американском штате Вирджиния. Тогда 32-летний Браун находился на улице возле дома своей матери и разговаривал по телефону с диспетчером службы 911, сообщая о домашнем конфликте. Прибывший на место полицейский принял телефонную трубку за оружие. Офицер приказал Брауну не двигаться и отбросить оружие в сторону, а затем выстрелил несколько раз в темнокожего мужчину.

Расследование подтвердило, что Браун был безоружен. Как уточнил адвокат потерпевшего, в качестве ответчиков указан не только стрелявший офицер, но и начальник полиции округа Спотсильвания. Правозащитник отметил, что его клиент выполнял все команды полиции и диспетчера, а «ненужный инцидент со стрельбой» привел к травмам, которые оставят Брауна «с необратимыми повреждениями на всю оставшуюся жизнь».

В 2020 году в нью-йоркском Бруклине очевидцы сняли на видео, как полицейский выстрелил из электрошокера в темнокожего мужчину. Как заявили в полиции, один из активистов кричал на офицеров и кинул в них свой шлем. После этого мужчину попытались задержать, один из полицейских достал электрошокер и выстрелил с близкого расстояния. При этом очевидцы утверждают, что мужчина не представлял опасности.