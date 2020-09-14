США призвали бороться с расизмом не только на словах

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала США бороться с системным расизмом не только на словах, но и на деле. Ее цитирует Reuters.

По мнению представителя организации, на необходимость принять действия указывает смерть афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша, в которого выстрелил полицейский, и гибель чернокожего Дэниела Пруда, также произошедшая в результате ареста. Бачелет подчеркнула, что виновных так и не привлекли к ответственности, что указывает на серьезность кризиса в стране.

«Многочисленные комментарии о реформе были сделаны городскими властями и полицией (...). Нужно, чтобы эти слова соответствовали реальным переменам, чтобы афроамериканцы чувствовали, что они защищены», — заявила верховный комиссар.

В США несколько месяцев проходят протесты, охватившие десятки американских городов. Их участники борются с систематическим угнетением чернокожих жителей США и полицейской жестокостью. Демонстрации, периодически переходящие в погромы и грабежи, начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время ареста.