На родине американского ЛГБТ-рэпера учредили день в его честь

В Атланте, штат Джорджия, учрежден день в честь американского рэпера и открытого гея Lil Nas X (настоящее имя — Монтеро Ламар Хилл). Об этом пишет TMZ.

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Член городского совета Антонио Браун заявил, что праздник, посвященный ЛГБТ-артисту, будет отмечаться ежегодно 20 октября. Какие именно мероприятия будут проходить в этот день, не сообщается.

«Я, Антонио Браун, член городского совета Атланты, от имени жителей объявляю 20 октября 2021 года днем Lil Nas X в знак признания его огромного успеха и способности разрушать барьеры в музыке и популярной культуре. Его художественное влияние и реформаторская музыка продолжают формировать Атланту и весь мир», — говорится в официальном обращении.

Монтеро Ламар Хилл родился и вырос в Атланте. Он обрел наибольшую популярность в 2019 году благодаря треку Old Town Road, который продержался на первом месте чарта Billboard Hot 100 в течение 17 недель. В том же году музыкант совершил каминг-аут.