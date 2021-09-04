Американский рэпер разозлил фанатов снимком в образе беременного мужчины

Американский рэпер Lil Nas X снялся в образе беременного мужчины и сопроводил этой фотографией анонс своего нового альбома MONTERO, который выйдет 17 сентября. Снимок появился в Instagram-аккаунте звезды.

На нем музыкант запечатлен в халате и с округлившимся животом. В руках он держит букет роз, а на его голове — венок из цветов.

В беседе с изданием People хип-хоп-артист признался, что идея образа принадлежит его стилистке. Она отметила, что альбом Lil Nas X — это его ребенок.

В Twitter многих разозлил снимок исполнителя. Его обвинили в трансфобии и в том, что он подает неправильный пример для детей.

«Это образцы для подражания, которые общество хочет дать вашим детям»

«Эти новые образы Lil Nas X не кажется мне правильными, потому что транс-мужчины могут забеременеть, а он будто превращает это в шутку»

Весной в США запретили продажу кроссовок с человеческой кровью, которые выпустил Lil Nas X совместно с нью-йоркской компанией MSCHF. Речь идет об обуви под названием Satan Shoes («Обувь сатаны»), на которую нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666. Помимо этого, в ее подошву была добавлена жидкость с каплей человеческой крови. Всего было выпущено 666 пар лимитированных кроссовок.