Фанаты разглядели отсылки к «Наруто» в платье рэпера на популярной премии

Фанаты американского рэпера Lil Nas X разглядели отсылки к популярному аниме «Наруто» в образе, в котором он появился на церемонии награждения BET Awards в Лос-Анджелесе. Соответствующие публикации появились в Twitter.

22-летний певец вышел на ковровую дорожку в бело-голубом наряде, созданном дизайнером Андреа Гросси (Andrea Grossi). Он состоял из платья в стиле викторианской эпохи с корсетным верхом и пышной фактурной юбкой, а также пиджака.

Внимание пользователей сети привлек принт на одежде звезды: они разглядели в рисунках лицо злодеев из мультипликационного фильма. Речь идет, в частности, о лидере преступной группировки по имени Пейн, а также ряде других персонажей.

Поклонники принялись обсуждать наряд знаменитости в соцсетях. «Почему я не сразу заметила, что наряд Lil Nas X был полон отсылок к "Наруто"?», «Во-первых, Lil Nas X выглядит потрясающе! У него невероятный наряд! Во-вторых… Там что, Пейн и Акацки из "Наруто"?», «Так что, мы собираемся обсудить то, что в наряде Lil Nas X есть Пейн из "Наруто"?» — писали они.

В апреле прическа американской актрисы Холли Берри на премии «Оскар» стала мемом в соцсетях. 54-летняя знаменитость посетила мероприятие в платье модного дома Dolce & Gabbana сиреневого цвета с глубоким декольте и пышной юбкой. Однако поклонники обратили внимание на новую прическу Берри: она сделала каре длиной до ушей с короткой челкой. Так, звезду в шутку сравнили с персонажем мультфильма «Шрек» Лордом Фаркуадом.