Прическа популярной актрисы на премии «Оскар» стала мемом в соцсетях

Внешний вид популярной актрисы Холли Берри на церемонии вручения кинопремии «Оскар» сделал ее героиней мемов в социальных сетях. На посты, появившееся в Twitter, обратили внимание журналисты Daily Mail.

54-летняя голливудская знаменитость посетила мероприятие в длинном платье модного дома Dolce & Gabbana сиреневого цвета. Ее наряд был оформлен глубоким декольте и пышной юбкой. В качестве украшений звезда выбрала крупное кольцо и белые серьги.

Пользователи сети обратили внимание на новую прическу Берри: она сделала каре длиной по уши с короткой челкой. Как сообщает издание, поклонников развеселил образ актрисы, и они принялись публиковать шуточные посты и фотографии в Twitter.

love halle berry but who told her this hair was good djaksbsjsj #Oscars pic.twitter.com/SSlaaIwHk4 — 𝕋ℍ𝔼 𝕎𝕀ℕ𝕋𝔼ℝ 𝕊𝕆𝕃𝔻𝕀𝔼ℝ. (@kakashihatakes) April 26, 2021

Так, например, героиню материала сравнивали с актером Джошем Хартнеттом (Josh Hartnett), героем фильма «Чарли и шоколадная фабрика» Вилли Вонкой и персонажем мультфильма «Шрек» Лордом Фаркуадом. Помимо этого, некоторые фанаты раскритиковали стрижку Берри, поскольку, по их мнению, она ей не подходит.

«Холли Берри похожа на Лорда Фаркуада», «Звание худшей прически вечера присуждается Холли Берри», «Она вдохновлялась Вилли Вонкой?», «Что за ужас?», «Я в полном шоке», «Очень странный вид», — комментировали юзеры.

Сама Холли Берри пока не давала комментарии по поводу новой прически.

Ранее в апреле еще одна актриса стала героиней мемов в социальных сетях после посещения премии «Оскар». Речь идет о Лоре Дерн, которая появилась на публике в черном платье люксового бренда Oscar de la Renta с длинными рукавами и пышной юбкой, украшенной белыми перьями. Поклонники прозвали ее метелкой для уборки пыли и страусом в соцсетях.