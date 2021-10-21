Украинская полиция завела дело против бывшего лидера «Ляписа Трубецкого»

Украинская полиция завела уголовное дело против солиста рок-группы Brutto и бывшего лидера коллектива «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев, передает издание «Сегодня».

Дело возбуждено по статье «Хулиганство». Музыканту грозит штраф от 8500 гривен (около 23 тысяч рублей), либо ограничение свободы до пяти лет. Однако отмечается, что пострадавший мужчина отказался писать заявление на артиста.

20 октября Михалок во время концерта проекта «Ляпис-98» в Полтаве повздорил с мужчиной, который пробрался на сцену и хотел исполнить песню на гитаре. Музыкант потребовал, чтобы зритель показал билет на его концерт, которого у него при себе не оказалось. После этого он схватил неизвестного за одежду и ударил головой в нос.

Некоторые зрители возмутились и начали прогонять исполнителя, который в свою очередь попытался напасть и на них. Однако выступление группы вскоре продолжилось.