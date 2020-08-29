Бывший лидер «Ляписа Трубецкого» обратился к Лукашенко

Бывший лидер «Ляписа Трубецкого» Сергей Михалок и его группа Brutto Nostra обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и потребовали проведения новых выборов. Видеозапись доступна на YouTube.

По словам Михалка, он и его соратники не признавали результаты президентских выборов начиная еще с 2010 года. «Конечно же, мы не признаем официальные результаты выборов в нашей родной Белоруссии в 2020 году и считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на новых, честных, справедливых демократических выборах», — заявил музыкант.

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Он считает, что в новых выборах должны принять участие представители различных сфер общественной жизни, которые хотят, чтобы Белоруссия была «свободной, независимой, процветающей европейской страной». В качестве примера музыкант назвал лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, руководителя «Свободного театра» Николая Халезина, музыканта Лявона Вольского, бывшего боксера Виталия Гуркова. По его словам, список можно продолжить.

Михалок обратился при этом, как он выразился, к «бешеным псам». «Я считаю, что те, кто поднял руку на свой народ, те, кто избивал стариков, женщин, детей, работяг, кто избивал своих кормильцев, должны сидеть на скамье подсудимых и должны сидеть за решеткой. Гони быков — вернется воля. Жыве Беларусь!» — резюмировал он.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».