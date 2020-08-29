Известному белорусскому оппозиционеру продлили арест на два месяца

Известному белорусскому оппозиционному политику Николаю Статкевичу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Об этом сообщила его жена Марина Адамович на своей странице в Facebook.

«"Процедура" была соблюдена. А могли и не волноваться, без процедуры держать», — написала она.

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Против Статкевича было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Белоруссии («Подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок»). О его задержании стало известно за день до того, как он должен был выйти из центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске, отбыв два ареста по 15 суток. 17 августа политика перевели в тюрьму в Жодино.

24 мая оппозиционера задержали у Комаровского рынка в столице во время сбора подписей за претендентов на пост президента «без соответствующего разрешения Мингорисполкома». Статкевича обвинили в «публичном выражении своего недовольства и негативном отношении к действующей власти». Еще раз на 15 суток оппозиционер был осужден, отбывая первое наказание.

Политик намеревался выдвигать свою кандидатуру в президенты, однако его заявление было отклонено Центральной избирательной комиссией (ЦИК), поскольку у него есть непогашенная судимость.

Статкевич — лидер незарегистрированной партии «Народная громада». В 2011 году он получил шесть лет колонии за организацию массовых беспорядков после президентских выборов 2010-го. Через четыре года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал оппозиционера. Однако судимость считается неснятой в течение восьми лет.