Основатель группы «Ляпис Трубецкой» ударил зрителя концерта и попал на видео

Солист рок-группы Brutto и основатель коллектива «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок обругал и ударил зрителя на концерте в Полтаве. Видео инцидента опубликовало издание Baza.

Отмечается, что Михалок в настоящее время гастролирует по Украине с проектом «Ляпис-98», переигрывая хиты оригинального «Ляписа Трубецкого». 20 октября в ходе одного из шоу он повздорил с мужчиной, который пробрался на сцену и хотел исполнить песню на гитаре. Михалок потребовал зрителя показать билет на его концерт, которого у него в итоге не оказалось.

Артист схватил неизвестного за одежду и ударил головой в нос. Отдельные зрители возмутились этим и начали прогонять исполнителя, который, в свою очередь, попытался напасть и на них. Однако выступление группы вскоре продолжилось. Организаторы концерта пока не комментировали случившееся.