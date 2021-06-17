В Сочи избили бывшего солиста группы «Лесоповал»

В Сочи избили бывшего солиста шансон-группы «Лесоповал» Руслана Казанцева. Об этом сообщает «360».

На музыканта напали в одной из гостиниц Адлера. Он вступил в конфликт с хозяйкой гостиницы, а та привлекла мужа, который начал оскорблять композитора. Позднее на него напал сын пары, который ударил его по голове — из-за этого Казанцев потерял сознание. Сын скрылся до появления полиции.

Уточняется, что самого экс-участника «Лесоповала» госпитализировали. В настоящее время он находится в отделении хирургии, ему предстоит пройти через две операции. О том, какие именно травмы он получил, не сообщается.

Руслан Казанцев родился 6 июля 1967 года в Ленинграде. В 1994 году он присоединился к составу группы «Лесоповал», где сначала выступал в качестве танцора, а затем начал исполнять песни, заняв место покинувшего коллектив Сергея Дикого. Казанцев принял участие в записи четырех альбомов, а в 1998-м году выпустил сольный сборник «Пиковое танго».