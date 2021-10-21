Раскрыт новый компьютер Apple

Apple выпустит новый мощный компьютер с квадратным корпусом в стиле Power Mac. Об этом сообщает издание iDrop News.

Журналисты ссылаются на отчет колумниста Bloomberg Марка Гурмана. Специалист отметил, что в американской компании запланировано производство и выпуск еще одного компьютера на базе ARM-чипа. Устройство условно называют Mac Pro Cube — он получит квадратный корпус и мощный процессор M1 Pro Max.

По информации инсайдера, визуально раскрытая модель будет напоминать классический компьютер Power Mac G4 Cube, представленный еще при руководстве Apple Стивом Джобсом в 2000 году. Машина будет ориентирована на профессиональных пользователей, иметь в базовом варианте 20-ядерный процессор и 64-ядерный графический ускоритель. В топовом варианте чип получит 40 ядер, графический процессор — 64 ядра.

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Блогер Джон Проссер подтвердил информацию Гурмана, отметив, что Mac Pro Cube будет выглядеть, словно «стопка из четырех Mac mini». «Это показывает, как Apple обращается к своим корням, возвращая некоторые классические вещи из эпохи Стива Джобса», — отметили авторы медиа. Анонс нового девайса должен состояться на мероприятии WWDC летом 2022 года.

Также инсайдер сообщил, что Apple пока что не собирается обновлять свой самый мощный компьютер в серии — Mac Pro. Устройства на базе процессоров Intel до сих пор доступны в продаже, несмотря на то, что Apple отказалась от сотрудничества с производителем чипов еще в середине лета 2020 года.

Самым дорогим ноутбуком Apple в данный момент является 16-дюймовая модель MacBook Pro на чипе M1 Max. В максимальной комплектации девайс оценен в 594 990 рублей.