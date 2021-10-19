Apple выпустила тряпку за две тысячи рублей

Apple представила специальную тряпку для очистки экранов компьютеров. Аксессуар доступен для покупки в интернет-магазине компании.

Выпущенная салфетка для дисплея создана из мягкого неабразивного материала и предназначена для очистки экранов компьютеров. В описании предмета говорится, что аксессуар подходит в том числе для имеющих дисплей с нанотекстурой Mac, а также для смартфонов iPhone, планшетов iPad, плееров iPod и часов Apple Watch. Стоимость салфетки две тысячи рублей.

Ранее в компании предупреждали, что к очистке экранов стекла с нанотекстурой, которое встречается в мониторе Pro Display XDR и 27-дюймовом iMac, нужно относиться с крайней осторожностью. Также в свое время Apple выпускала свои ноутбуки и настольные компьютеры с обычной мягкой салфеткой в комплекте, однако затем отказалась от подобной практики.

18 октября Apple представила обновленную серию MacBook Pro. Компьютеры получили дисплей Mini-LED с поддержкой частоты 120 герц и «монобровью», до 64 гигабайт оперативной памяти, накопитель емкостью до восьми терабайт. Также ноутбуки базируются на процессорах M1 Pro или M1 Max.