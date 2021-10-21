Инфекционист назвал сроки снижения заболеваемости COVID-19 в Москве

Снижение заболеваемости коронавирусом в Москве возможно через три-четыре недели. Такой срок назвал врач-инфекционист Николай Малышев, его слова приводит РИА Новости.

Он предположил, что до нерабочей недели и в начале нее заболеваемость коронавирусом в Москве продолжит расти.

Малышев также призвал жителей столицы во время нерабочей недели максимально сократить контакты с другими людьми и оставаться дома.

19 октября Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Президент поддержал ее предложение и заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Путин также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.

Глава государства отметил, что в случае необходимости режим нерабочих дней можно будет продлить и после 7 ноября. Он призвал сохранить заработную плату и подчеркнул, что правительству следует поддержать бизнес в связи с вводимыми ограничениями.