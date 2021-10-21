Установлена причина вымирания мамонтов

Международный коллектив исследователей установил, что причиной вымирания мамонтов в Сибири стало прежде всего резкое изменение климата, а не человеческая деятельность. Статья ученых опубликована в журнале Nature.

Шерстистые мамонты вымерли лишь около четырех тысяч лет назад. Они были не только основным источником мяса древних людей — последние делали из их костей основу для жилищ, из их бивней делали гарпуны и даже музыкальные инструменты. Поэтому широко распространена теория, согласно которой главной причиной вымирания были люди.

Исследователи из Института Наук о Земле СПбГУ совместно с коллегами из Великобритании, Дании, Китая, Норвегии и США решили восстановить облик тундростепи, в которой обитали мамонты. Для этого они методом дробовика — получении из случайной массированной выборки клонированных фрагментов исходной последовательности — проанализировали ДНК древних растений и животных, собранных из 535 различных мест Арктики, где обитал мамонт, за 20 лет. Также они проанализировали ДНК боле 1,5 тысяч современных растений и животных.

Исследователи сумели нанести на карту распространение популяций мамонтов и других представителей мегафауны тундростепи. Они увидели, что со временем их популяции и генетическое разнообразие становилось все меньше и меньше — что делало выживание все более сложным. С окончанием плейстоцена около 12 тысяч лет назад и сопутствовавшим уходом ледников и образованием рек, озер и болот растительность сократилась в своем объеме, и ее стало недостаточно для поддержания прежнего уровня популяций. По мере потепления климата деревья и болотные растения заняли место прежних пастбищ мамонтов. «Мы показали, что изменения климата, в частности выпадения осадков, непосредственно привело к изменениям растительности. Согласно нашим моделям, люди не оказали никакого влияния на них [мамонтов]», — рассказал первый автор работы, научный сотрудник Кембриджского университета Ючен Ван.

Однако на исчезновение мамонтов повлияло не только само потепление климата. «Его скорость стала последним гвоздем в крышке гроба — они (мегафауна тундростепи — прим. "Ленты.ру") не смогли достаточно быстро приспособиться, когда ландшафт коренным образом преобразился и еды стало не хватать», — отметил руководитель научной группы, профессор Копенгагенского и Кембриджского университетов Эске Виллерслев.