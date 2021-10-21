Украина приготовилась получить сотни миллионов долларов

Глава Нацбанка Украины Шевченко: в 2021 году страна получит транш МВФ на 700 млн долларов

В 2021 году Украина должна получить от Международного валютного фонда (МВФ) кредитный транш на сотни миллионов долларов, остальные транши Киев готовится получить в следующем году, сообщил глава Национального банка страны Кирилл Шевченко, его слова приводит РИА Новости.

«Мы ожидаем [в 2021 году] один транш в размере 500 миллионов СПЗ (специальных прав заимствования, SDR, искусственного платежного средства МВФ — прим. “Ленты.ру”), или около 700 миллионов долларов. Остальные — в первом и втором квартале [2022 года], остальные средства по программе», — сказал глава нацбанка.

Новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в пять миллиардов долларов совет управляющих МВФ одобрил летом 2020 года, Киеву уже направлено более двух миллиардов. Ранее в октябре финансовый холдинг J.P. Morgan оценил, что Украина может получить транш в размере до 1,4 миллиарда долларов в четвертом квартале 2021 года. При этом отмечалось, что МВФ может выплатить и меньшую сумму, учитывая распределение SDR.

В сентябре стало известно также, что выделение очередного транша финансовой помощи Киеву одобрила Еврокомиссия (ЕК). Речь идет о сумме 600 миллионов евро.