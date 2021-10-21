Индекс Мосбиржи упал на 0,35 процента в начале торгов

Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов в четверг, 21 октября. Индекс Мосбиржи в начале торговой сессии на Московской бирже упал до 4272,39 пункта (минус 0,35 процента), индекс РТС — до 1896,83 пункта (минус 0,42 процента).

Лидерами роста из числа «голубых фишек» стали «Полюс» (плюс 1,45 процента, до 14 051,5 рубля за акцию), и «Полиметалл» (плюс 0,61 процента, до 1366,8 рубля). Сильнее остальных подешевели бумаги «Норникеля», «Татнефти» и «Лукойла». Падение акций этих компаний не превысило процента.

Курс доллара на 10:05 мск составлял 71,05 рубля (плюс 0,22 рубля), курс евро — 82,72 рубля (плюс 0,2 рубля). Биткоин торговался по 64 625 долларов за монету (плюс 1,28 процента).

Нефть марки Brent стоила 85,14 доллара за баррель (минус 0,79 процента), марки WTI — 83 доллара (минус 0,5 процента). Газовые фьючерсы на ноябрь торговались по 1130 долларов за тысячу кубометров.