Путин предложил Лаврову собрать клуб «Валдай» в Нью-Йорке

Клуб «Валдай» может собраться на нейтральной площадке, за рубежами России — даже в Нью-Йорке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

Политик также в шутку предложил главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову договориться о проведении мероприятия в США.

«А почему нет? "Валдайский клуб" может и в Нью-Йорке собраться, на уровень глав государств [этот вопрос] не нужно выводить, попросим Лаврова поговорить с коллегами. Нет, я серьезно, почему бы не провести встречу на нейтральной площадке, за пределами Российской Федерации?» — добавил Путин.

Президент также призвал не допускать ошибок в реформировании ООН. «Я сказал об этом и [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану. Если мы разрушим право вето основных членов, то ООН умрет в этот же день. Она превратится в Лигу наций. Это будет просто площадка для дискуссий. Валдайский клуб номер 2», — отметил глава государства.