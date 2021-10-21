Российские компании столкнулись с рекордными увольнениями

Во втором квартале 2021 года 2,66 миллиона человек уволились из средних и крупных компаний

Во втором квартале 2021 года из крупных и средних российских компаний уволились 2,66 миллиона работников — рекордный показатель для данного периода как минимум с 2013 года, следует из исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанного на основании данных Росстата. Данные специалистов приводит РБК.

При этом «волна увольнений» отчасти компенсировалась активным наймом: на работу в марте-июне приняли 2,35 миллиона человек, что также является сезонным максимумом за сопоставимый период. Годовой рост относительного «карантинного» второго квартала 2020-го составил 53 процента. В показателях отражены только случаи официального трудоустройства, малый бизнес и неформальный сектор не учитывались.

Число ушедших с работы превысило число нанятых в 74 регионах России: с самым серьезным дисбалансом столкнулась Ивановская область (на 44 процента больше увольнений, чем трудоустройств), неблагополучная ситуация также в Ульяновской области, Чувашии, Новгородской и Кировской областях. В Москве и в Чечне показатели увольнений и наймов сравнялись, в девяти субъектах принятых на работу оказалось больше.

В сентябре FinExpertiza подсчитала, что за второй квартал в России также резко выросло количество работников, занятых в неформальном секторе экономики, показатель приблизился к 15 миллионам человек. Это на 11,5 процента больше, чем в прошлом году в тот же период.