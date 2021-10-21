Вице-премьер Оверчук рассказал о дефиците информации о России у США

Заместитель председателя правительства РФ, вице-премьер Алексей Оверчук доложил, что почувствовал в ходе своего визита в США дефицит информации о России у американских визави. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам российского лидера, Оверчук поделился с ним впечатлениями о своем визите в Соединенные Штаты. «"Я удивлен просто, что в разговоре с первыми лицами администрации США на уровне, там, советника по вопросам безопасности, чувствуется, что есть дефицит информации», — процитировал вице-премьера Путин.

Ранее зампред правительства оценил динамику отношений между Вашингтоном и Москвой. По его словам, основным толчком для расширения связей двух стран могло бы стать наращивание экономических связей за счет работы над климатической повесткой и вызовами, которые сегодня стоят перед всем миром.